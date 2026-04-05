Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. A.U. idaresinde 19 AFR 183 plakalı otomobil, Göksun-Kayseri kara yolu Sanayi Kavşağı yakınlarında, E.İ. yönetimindeki 46 ACA 327 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

