Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük Valisi Çağatay, koltuğunu öğrenciye devretti

        Karabük Valisi Çağatay, koltuğunu öğrenciye devretti

        Karabük Valisi Oktay Çağatay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 17:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük Valisi Çağatay, koltuğunu öğrenciye devretti

        Karabük Valisi Oktay Çağatay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik makamına oturan TOKİ Cevizkent Bahaddin Gazi İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Örenli, büyük heyecan ve gurur yaşadı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağatay, çocukların Türkiye'nin yarınları olduğunu belirtti.

        Çağatay, çocukların özgüvenli, bilinçli ve donanımlı bireyler olarak yetişmesinin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını, 23 Nisan'ın, milli egemenliğin simgesi olmasının yanı sıra çocuklara armağan edilen dünyadaki tek bayram olduğunu kaydederek, tüm çocukların bayramını kutladı.

        Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, TOKİ Cevizkent Bahaddin Gazi İlkokulu Müdürü Hayriye Kutlu ve Sınıf Öğretmeni Perihan Yıldız da yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Bugün Ne Oldu? 22 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Nisan 2026'nın haberleri
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Satırla etrafa saldırdı
        Satırla etrafa saldırdı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        2026'da kasko fiyatları değişmez
        2026'da kasko fiyatları değişmez
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!

        Benzer Haberler

        Karabük'te makas atan sürücüye 90 bin lira ceza
        Karabük'te makas atan sürücüye 90 bin lira ceza
        Başkan Çetinkaya bademin karşılığını emeğiyle ödedi
        Başkan Çetinkaya bademin karşılığını emeğiyle ödedi
        Tevfik Fikret Caddesi'nde kademeli trafik düzenlemesi
        Tevfik Fikret Caddesi'nde kademeli trafik düzenlemesi
        Evinin yakınındaki ormana fotokapan kurup, yaban hayatı görüntüledi
        Evinin yakınındaki ormana fotokapan kurup, yaban hayatı görüntüledi
        Karabük'te yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
        Karabük'te yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
        Ayı, domuz ve gelincik fotokapanla görüntülendi
        Ayı, domuz ve gelincik fotokapanla görüntülendi