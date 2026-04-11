Karabük'te Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Karabük'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.



Filistin'e Destek Platformu tarafından organize edilen yürüyüş, Yenişehir Camisi önünden başladı.



Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyan grup, İsrail aleyhine sloganlar atarak Kemal Güneş Caddesi'ne kadar yürüdü.



Burada Safranbolu Sultantepe Camisi imam hatibi Hasan Kaya tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.



Programda konuşan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, dünyanın bir topluluğun yok edilişini, televizyondan izlediğini söyledi.



Gazze'de görev yapan Anadolu Ajansı