        Karabük'te "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Bölge Finali" yapıldı

        Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, "Liseler Arası Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması 4. Bölge Finali" Karabük'te düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 17:09 Güncelleme:
        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çamlık Camisi'ndeki yarışmaya Karabük, Zonguldak, Samsun, Sinop, Amasya, Tokat, Çorum, Bartın, Kastamonu, Ordu, Bolu ve Çankırı'dan öğrenciler katıldı.

        Yarışmada, Tokat Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Eren Bilal Gün birinci, Karabük Safranbolu Şehit Ömer Bilal Akpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Muharrem Kavak ikinci, Amasya Merzifon Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Muhammed Said Karakoç ise üçüncü oldu.

        Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri il protokolü tarafından verildi.

        Programa, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Dr. Lokman Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Transit vize sorunu çözüldü
        Transit vize sorunu çözüldü
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        Polis Haftası'nı kutladı
        Polis Haftası'nı kutladı
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        Beşiktaş çıkış peşinde!

        Benzer Haberler

        Karabük'te Yurt Lig Karadeniz Grup (1) voleybol maçları tamamlandı
        Karabük'te Yurt Lig Karadeniz Grup (1) voleybol maçları tamamlandı
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        KBÜ Senatosu'nda akreditasyon ve uluslararası gelişmeler görüşüldü
        KBÜ Senatosu'nda akreditasyon ve uluslararası gelişmeler görüşüldü
        Ovacık'tan Çanakkale'ye giden gençler törenle uğurlandı
        Ovacık'tan Çanakkale'ye giden gençler törenle uğurlandı
        KBÜ, Taşkent Beşeri Bilimler Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı
        KBÜ, Taşkent Beşeri Bilimler Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı
        KARDEMİR Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı
        KARDEMİR Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı