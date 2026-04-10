Karabük'te "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Bölge Finali" yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, "Liseler Arası Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması 4. Bölge Finali" Karabük'te düzenlendi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çamlık Camisi'ndeki yarışmaya Karabük, Zonguldak, Samsun, Sinop, Amasya, Tokat, Çorum, Bartın, Kastamonu, Ordu, Bolu ve Çankırı'dan öğrenciler katıldı.



Yarışmada, Tokat Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Eren Bilal Gün birinci, Karabük Safranbolu Şehit Ömer Bilal Akpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Muharrem Kavak ikinci, Amasya Merzifon Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Muhammed Said Karakoç ise üçüncü oldu.



Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri il protokolü tarafından verildi.



Programa, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Dr. Lokman Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



