Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü tanıtım standı açıldı

Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Karabük'te emniyet tanıtım standı açıldı.





İl Emniyet Müdürlüğünce Kemal Güneş Caddesi'nde açılan stantta, polis teşkilatının kullandığı materyaller vatandaşlara tanıtıldı.





Etkinlikler kapsamında Safranbolu Borsa İstanbul Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince hazırlanan serginin açılışı gerçekleştirildi.





Açılışa, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver ile Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Koray Yalınkaya da katıldı.









Açılışın ardından Polis Haftası dolayısıyla öğrenciler tarafından çizilen resimlerin yer aldığı sergi gezildi.





Canver, gazetecilere, vatandaşlara faydalı olmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.





Teşkilatın gününü kutlayan Canver, "Çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Teşkilatın her zaman diri ve refleksi kuvvetli olduğunu belirtmek istiyorum." diye konuştu.



