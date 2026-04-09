Karabük'teki "Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi" 10 bin ziyaretçi ağırladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde açılan "Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi", yaklaşık 5,5 ayda 10 binin üzerinden ziyaretçi ağırladı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş müzeyi ziyaret etti.



Ziyaret kapsamında müzenin bölümlerini gezen Akbaş ve beraberindeki heyet, "Yöreden Yürüyenler", "Yansımalar", "Tabletten Tablete", "Borlu Bilig", "Oku Baban Gibi" ve "Deneyim Sınıfı" olmak üzere 6 tematik sınıftan oluşan alanları inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Açıldığı 24 Kasım 2025'ten bu yana 10 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan müze, eğitim ve kültür alanında önemli merkez olma özelliği taşıyor.



Ziyarette heyet. müze sorumlusu Kerem Özdemir'den sergilenen eserler ve müzenin eğitim faaliyetlerine katkıları hakkında bilgi aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbaş, müzenin öğrencilerin ve vatandaşların tarih bilinci kazanmasında, kültürel mirasın tanıtılmasında ve eğitim süreçlerinin zenginleştirilmesinde önemli rol üstlendiğini belirtti.



Müzenin geçmiş ile gelecek arasında güçlü köprü kurduğunu vurgulayan Akbaş, bu tür mekanların öğrenmeyi sadece sınıf ortamıyla sınırlı bırakmayıp yaşayarak ve deneyimleyerek kalıcı hale getirdiğini kaydetti.



Akbaş, müzenin sahip olduğu zengin içerik ve tematik sınıflarla her yaştan ziyaretçiye hitap ettiğini, özellikle öğrenciler açısından eğitimi destekleyici önemli kaynak olduğunu anlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.



Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şevket Küçükzoroğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İdris Kınasakal ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Savaş Aydın da yer aldı.

