        Karabük'teki "Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi" 10 bin ziyaretçi ağırladı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde açılan "Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi", yaklaşık 5,5 ayda 10 binin üzerinden ziyaretçi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 16:10 Güncelleme:
        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş müzeyi ziyaret etti.

        Ziyaret kapsamında müzenin bölümlerini gezen Akbaş ve beraberindeki heyet, "Yöreden Yürüyenler", "Yansımalar", "Tabletten Tablete", "Borlu Bilig", "Oku Baban Gibi" ve "Deneyim Sınıfı" olmak üzere 6 tematik sınıftan oluşan alanları inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Açıldığı 24 Kasım 2025'ten bu yana 10 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan müze, eğitim ve kültür alanında önemli merkez olma özelliği taşıyor.

        Ziyarette heyet. müze sorumlusu Kerem Özdemir'den sergilenen eserler ve müzenin eğitim faaliyetlerine katkıları hakkında bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbaş, müzenin öğrencilerin ve vatandaşların tarih bilinci kazanmasında, kültürel mirasın tanıtılmasında ve eğitim süreçlerinin zenginleştirilmesinde önemli rol üstlendiğini belirtti.

        Müzenin geçmiş ile gelecek arasında güçlü köprü kurduğunu vurgulayan Akbaş, bu tür mekanların öğrenmeyi sadece sınıf ortamıyla sınırlı bırakmayıp yaşayarak ve deneyimleyerek kalıcı hale getirdiğini kaydetti.

        Akbaş, müzenin sahip olduğu zengin içerik ve tematik sınıflarla her yaştan ziyaretçiye hitap ettiğini, özellikle öğrenciler açısından eğitimi destekleyici önemli kaynak olduğunu anlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şevket Küçükzoroğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İdris Kınasakal ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Savaş Aydın da yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Zeytinlikte katledilen genç kız için karar!
        Zeytinlikte katledilen genç kız için karar!
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Sözlü savaş kızıştı
        Sözlü savaş kızıştı
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Peruğunu çıkardı
        Peruğunu çıkardı
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Kim bu 'Kara Kızlar?

        Benzer Haberler

        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ün beyaza bürünen yüksek kesimleri dronla görüntülendi
        Karabük'ün beyaza bürünen yüksek kesimleri dronla görüntülendi
        Kamyondan kara yoluna dökülen odunlar kaldırıldı
        Kamyondan kara yoluna dökülen odunlar kaldırıldı
        Seyir halindeki kamyonun damperi aniden kalktı, odunlar yola döküldü
        Seyir halindeki kamyonun damperi aniden kalktı, odunlar yola döküldü
        Fırtınanın etkisiyle yapıdan kopan parça araca zarar verdi
        Fırtınanın etkisiyle yapıdan kopan parça araca zarar verdi
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa