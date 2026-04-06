        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 64 şüpheli yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 64 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 15:18 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Mart-5 Nisan'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 26 bin 286 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 64 şüpheliyi yakaladı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 17'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Ekipler, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 26 kesici-delici alet, 538 fişek,16 bin 880 dolu makaron, 249 sentetik ecza, 70 kilogram kıyılmış tütün, 7 elektronik sigara, 20 kaçak sigara, 59 tarihi eser niteliğinde obje, kaçak kazı malzemeleri ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
