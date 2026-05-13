Karaman'da "Dijital Çağda Türkçe Bilgi Şöleni" etkinliği başladı

Karaman'da, 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında "Dijital Çağda Türkçe Bilgi Şöleni" etkinliği düzenleniyor.



Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla 13 Mayıs 1277'de Türkçenin resmi dil olarak kabul edilmesinin 749. yıl dönümü kentte törenlerle kutlanıyor.



Etkinlikler kapsamında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 15 Temmuz Konferans Salonu'nda "Dijital Çağda Türkçe Bilgi Şöleni" programı açılış töreni gerçekleştirildi.



Etkinlikte, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisi sergilendi.



Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.



Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, burada yaptığı konuşmada, insanı diğer canlılardan farklı kılanın sözlü ve yazılı iletişim kabiliyeti olduğunu söyledi.



Türkçenin anlatım kabiliyetiyle diğer dillerden ayrılan mümtaz bir dil olduğunu ve kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:



"Türk dili sahip olduğumuz en kıymetli şeylerin başında geliyor. Sizler bunu en iyi şekilde kullanmakla mükellefsiniz. Dünyamız şu an çok kötü bir noktada. Geçmişte ecdadımız dünya barışı için nasıl gayret etmişse bugün de sadece İslam coğrafyası değil, bütün dünya coğrafyasının umudu bu necip millettir. Dijital okuryazarlık, yapay zeka ve gerekse kendi dilimizi yüceltme ve iletişim kabiliyetimizi artırmada iyi bir noktaya gelme zarureti içerisindeyiz. Çünkü sadece İslam coğrafyasının değil, bütün dünya coğrafyasının mazlum halkların bizden beklentileri var. Donanımlı bir hale gelme adına öncelikli koşul dilimizi çok iyi kullanacağız, öğreneceğiz ve iletişim kabiliyetimizi çok iyi noktaya getireceğiz."



- Dijital dönüşüm hayatın her alanını yeniden şekillendiriyor



Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ise içinde bulunulan çağın dijital dönüşümün hayatın her alanını yeniden şekillendirdiği bir dönem olduğunu dile getirdi.



Bu dönüşümün diller açısından hem önemli fırsatlar sunduğunu, hem de ciddi riskleri beraberinde getirdiğini anlatan Mert, şöyle konuştu:



"Yeni medya ve iletişim alanlarında Türkçenin kullanımı dijital platformlarda dilin nasıl biçimlendiğini belirleyecektir. Sosyal medya, içerik üretim araçları ve dijital yayıncılık dilin yaygınlaşmasını hızlandırırken ifade gücünün zayıflaması ve kelime dağarcığının daralması gibi sorunları da beraberinde getirmekte. Şu an ürettirdiğimiz ya da üretilen metinler İngilizce düşünen yapay zekalar tarafından yapıldığı için dikkat ederseniz belirli cümle kalıpları ve belirli kelimeler etrafında dönüyor. Bu sebeple dijital dönüşüm sürecinde Türkiye'nin sunduğu imkanları sağlıklı biçimde değerlendirmek ve ortaya çıkabilecek riskleri bilinçli şekilde yönetmek zorundayız. Bugün gerçekleştirdiğimiz sempozyum da bu ihtiyaca cevap vermek üzere yapılmıştır."



Programda, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı da konuşma yaptı.



Programa, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



“Dijital Çağda Türkçe Bilgi Şöleni” etkinliği kapsamında farklı üniversitelerden akademisyenler, iki gün boyunca konferanslar verecek.



