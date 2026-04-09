        Kars'ta kadın trafik polisleri güvenli ulaşım için özveriyle mesai yapıyor

        Kars'ta kadın polis memurlarından oluşan trafik ekibi, kent içi ulaşımın düzenli ve güvenli şekilde sağlanmasında aktif rol üstleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Kars'ta kadın trafik polisleri güvenli ulaşım için özveriyle mesai yapıyor

        Kars'ta kadın polis memurlarından oluşan trafik ekibi, kent içi ulaşımın düzenli ve güvenli şekilde sağlanmasında aktif rol üstleniyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 4 kadın personel, kent içi trafiğin düzenini sağlıyor. İkişerli ekipler halinde görev yapan kadın polisler, 2026 yılının ilk üç ayında 30 bin aracı denetledi.

        Polis memurları Hatice Uslu, Burcu Sevindik, Sevaser Sunu Coşkun ve Eda Gökçe, disiplinli ve özverili çalışmalarıyla kent içi trafikte ulaşımın güvenli bir şekilde işlemesini sağlıyor. Görev aldıkları yol ve kavşaklarda kurallara uyulmasını sağlayan kadın memurlar, ihlal yapanlara gerekli işlemleri uyguluyor.

        Polislerden Hatice Uslu, gazetecilere, büyük bir gururla mesleğini 8 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

        Yaptıkları çalışmalara değinen Uslu, "Kazalara ilk müdahale eden kişiler biz olduğumuz için bu esnada hem yaralılarla ilgilenip hem de yol güvenliğini sağlamak için mücadele veriyoruz. Bu kapsamda ikisini aynı anda yapabilmek ve soğukkanlı davranabilmek bazen zor olabiliyor. Biz onurlu bir mesleğin üniformasını taşıyoruz. Bunu gençlerimize örnek olarak teşkil etmek bizim için onur ve gurur verici bir durum. Yapmış olduğum meslekten mutluyum ve gururluyum." dedi.

        - "Lütfen birbirlerine empati göstersinler, herkesin bir hayat telaşı var"

        Burcu Sevindik de mesleğinin zorluklarını en aza indirmek için ailesiyle ve arkadaşlarıyla kaliteli zaman geçirmeye çalıştığını anlatarak, "Mesleğimiz stresli, bu stresi çocuğum, ailem ve eşimle kaliteli vakit geçirerek azaltmaya çalışıyorum. Sosyalleşmeye dikkat ediyorum, müsait olduğum zaman çocuğumla hobilerimizi uyguluyorum, mesleğin getirdiği stresi en aza indirebilmek için en azından aileyle, çocukla, arkadaşlarımla kaliteli vakit geçiriyorum." diye konuştu.

        Görev yaptığı sırada agresif tavır sergileyen sürücülere de uyarılarda bulunan Sevindik, şunları kaydetti:

        "Sürücülere en çok tavsiye ettiğim konulardan biri kurallara uymaları. Kırmızı ışık kurallarına uysunlar, hız ihlali yapmasınlar, yayalara yol versinler. En çok tavsiye ettiğim konulardan biri, agresif sürücülere yönelik bir tutum. Lütfen birbirlerine empati göstersinler, herkesin bir hayat telaşı var. Herkesin bir yorgunluğu, stresi var. Birbirimizi trafikte anlayışla karşılamamız gerekiyor diye düşünüyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Sözlü savaş kızıştı
        Sözlü savaş kızıştı
        Beşiktaş seriye hasret kaldı
        Beşiktaş seriye hasret kaldı
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Cep telefonlarına zam kapıda
        Cep telefonlarına zam kapıda
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        "Jönler dönemi bitti"
        "Jönler dönemi bitti"

        Benzer Haberler

        Kağızman'da üreticilerle gelecek planlanıyor
        Kağızman'da üreticilerle gelecek planlanıyor
        Meteorolojiden Kars'a kar, don ve çığ uyarısı
        Meteorolojiden Kars'a kar, don ve çığ uyarısı
        Kars'ta kaz varlığının artırılması için 1500 yumurta kuluçkaya alındı
        Kars'ta kaz varlığının artırılması için 1500 yumurta kuluçkaya alındı
        Kars nisanda etkili olan yoğun kar yağışıyla beyaza büründü
        Kars nisanda etkili olan yoğun kar yağışıyla beyaza büründü
        Kars trafiği, kadın polislere emanet
        Kars trafiği, kadın polislere emanet
        Kars'ta yer gök beyaz: Kar kalınlığı 30 santimi aştı
        Kars'ta yer gök beyaz: Kar kalınlığı 30 santimi aştı