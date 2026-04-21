        Kars'ta, okul saldırıları üzerinden korku ve panik yayan 197 hesaba erişim engeli

        Kars'ta, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını suistimal ederek korku ve panik yayan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden 197 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 23:54 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Önleme Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesaplarına yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldığı belirtildi.

        Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen okul saldırılarının ardından sosyal medya platformlarını mercek altına alan ekipler, yaptıkları teknik takiple, saldırılar bahane edilerek halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, devlet kurumlarını aşağılamak, toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamaya sevk etmek amacıyla paylaşımlarda bulunulan hesapları belirledi.

        Ekiplerce, suç ihlali yapılan 33 Telegram, 2 Facebook, 119 Instagram ve 43 X hesabı hakkında rapor hazırlandı.

        Kars Sulh Ceza Hakimliğince, bu hesap ve paylaşımlara erişim engeli getirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

