Kars'ta bilim fuarında öğrenciler, proje çalışmalarını sergiledi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde TÜBİTAK tarafından desteklenen 4006-A Bilim Fuarı, Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde düzenlendi.



Okul salonunda yapılan programda, ilk yardım uygulamalarının tanıtıldığı sağlık standı, ısı ile çalışan maket gemi projesi, tarihi ve kültürel yapılara ait maket çalışmaları, mikroskop incelemeleri, geleneksel ebru sanatı çalışmaları gibi birçok farklı stant yer aldı.



Öğrencilerin hazırladığı proje ve etkinliklere ziyaretçiler ilgi gösterdi.



Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu belirterek, "Öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan fuar, aynı zamanda kültürel değerlerin yaşatılmasına da katkı sunuyor. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.



Program, Kars'ı tanıtan video ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.



Etkinliğe, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, kurum amirleri, öğretmen ve öğrencilerle vatandaşlar katıldı.

