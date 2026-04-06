        Kars'ta polisler şarkılarla huzur mesajı verdi

        Kars'ta polis ekipleri, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehrin simge noktalarında şarkılar söyleyerek huzur mesajı verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Kars'ta polisler şarkılarla huzur mesajı verdi

        Kars'ta polis ekipleri, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehrin simge noktalarında şarkılar söyleyerek huzur mesajı verdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yılı dolayısıyla "Emniyet için çal, huzur için söyle" adlı bir müzik çalışması yaptı.

        Kentte görevli 19 polis, yöreye özgü "Ay saçı burma" ve "Kağızman'a ısmarladım nar gele" şarkılarını tarihi Kars Kalesi, Ani Ören Yeri, Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, Kümbet Cami, Susuz Şelalesi, Çıldır Gölü, Fethiye Camisi, Sarıkamış Kayak Merkezi, Bedesten bölgesi ile tarihi mekanlarda seslendirdi.

        Huzur mesajı verilen ve klip haline getirilen çalışma, Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından şu notla paylaşıldı:

        "Bu kez sadece telsiz sesleri değil, enstrümanlar konuşuyor. 'Emniyet için çal, huzur için söyle' çalışmamızla Türkiye'nin melodilerini güvenle buluşturduk. Huzurumuzun mimarlarından sizlere müzikal bir sürpriz. Türk Polis Teşkilatımızın Kuruluşunun 181. yılı kutlu olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

