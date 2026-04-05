Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak keyfi nisanda da sürüyor

Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'ne gelen vatandaşlar, nisan ayında 1 metre kar kalınlığına sahip pistlerde kayak yaptı.



Hafta sonunu fırsat bilerek merkeze gelen vatandaşlar, kayak ve snowboard yaptı. Sezon sonuna yaklaşılmasına rağmen, pistlerde kar kalınlığı 1 metreyi aşan merkezde kayak tutkunları, ilkbaharda kayak yapmanın keyfi yaşadı.



Kayak ve snowboard eğitmeni Serkan Yurdakul, AA muhabirine, çok güzel bir havada kayak keyfi yaşadıklarını belirterek, "Bugün 5 nisan Sarıkamış'ta kar mükemmel, herkesi buraya bekliyoruz. Bu mevsimde Türkiye'nin her yerinde kayak mevsimi bitti ama Sarıkamış'ta devam ediyor. İnşallah nisanın sonuna kadar devam etmeyi düşünüyoruz." dedi.



Bursa'dan gelen Sevgi Şan da Sarıkamış'ı çok beğendiğini ifade ederek, "Bursa Uludağ'da kayak keyfi yaşarken, Sarıkamış’ta da yaşamak istedim. Çok güzel bir kar var, altı günü dolu dolu geçirdim diyebilirim." diye konuştu.



Kayak merkezinde toplam uzunluğu 30 kilometreyi bulan 10 pist ile saatte bin 200 kişi taşıma kapasiteli 5 telesiyej hattı hizmet veriyor.

