Kastamonu Valiliği hafta sonu için zirai don uyarısında bulundu
Kastamonu Valiliği, şehrin iç kesimlerinde zirai don beklentisi olduğunu bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, soğuk hava dalgasının bölgedeki etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, hava sıcaklıklarının düşük seviyelerde seyretmesi nedeniyle 10 Nisan Cuma günü gece saatlerinden itibaren hafta başına kadar hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunduğu aktarıldı.
Açıklamada, tarımsal üretim faaliyetlerinin korunması ve üreticilerin gerekli tedbirleri almaları için güncel sıcaklık tahminlerini takip etmeleri istendi.
