Kastamonu Valisi Dallı, Göç İdaresi Başkanlığının kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İl Göç İdaresi Müdürü Turgay Atsız ve kurum personelini kabul etti.



Göç İdaresi Başkanlığının 13. kuruluş yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Atsız tarafından Dallı'ya kurumun ildeki çalışmaları hakkında bilgi verildi.



Dallı, Göç İdaresinin kamu düzeninin korunması, toplumsal uyumun sağlanması ve uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesinde önemli görevler yaptığını belirtti.



Kastamonu'da da bu görevin başarıyla yürütüldüğünü aktaran Dallı, kurum personeline çalışmalarında başarı ve kolaylık diledi.



Dallı, ziyaretin ardından Atsız'a hediye verdi.

