        Kastamonu Haberleri Kastamonu'da tatilciler yaylada kar, sahilde deniz keyfi yaşadı

        Kastamonu'da tatilciler yaylada kar, sahilde deniz keyfi yaşadı

        Kastamonu'nun Abana ilçesinde tatilciler denizin keyfini çıkardı, yaylalar da beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2026 - 15:40 Güncelleme:
        Karadeniz sahilindeki ilçe, bayram tatili dolayısıyla yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladı.

        Gök gürültülü sağanakla düşen hava sıcaklığı ve zaman zaman etkili olan güneş, aynı anda birden fazla mevsimi yaşattı.

        Tatilciler denize girip kürek sörfü yaparken ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan, yaklaşık 2 bin rakımlı Yaralıgöz Dağı'nın eteklerindeki yaylalara lapa lapa kar yağdı.

        Sahilde denizin turkuaz rengiyle buluşan ziyaretçiler, yaylalarda da rengarenk çiçeklerin arasında beyaza bürünen doğanın keyfini çıkardı.

        Doğadaki görsel şölen, cep telefonu kameraları ve dronla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

