Kastamonu'da havaya açılan ateş sonucu 1 kişi ağır yaralandı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde havaya ateş açılması sonucu merminin isabet ettiği 1 kişi ağır yaralandı.
Ağaçbükü köyünde evinin penceresinden tabancayla havaya ateş açan K.Ö'nün (59) silahından çıkan kurşun, bina duvarından sekerek yoldan geçen M.D'nin (45) kafasına isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan M.D. ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri K.Ö. ile tabancanın sahibi olduğu belirlenen N.T'yi (55) gözaltına aldı.
