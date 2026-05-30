Kastamonu'da garajda çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Çetmi köyünde Celal Güler'e ait garajda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında, garaj ve içindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

