Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da "Minik Kalplerden Filistin İçin Umut Balonları" etkinliği düzenlendi

        Kastamonu'da çocuklar, Filistin'deki akranlarına destek olmak amacıyla yazdıkları mektupları balonlara bağlayarak gökyüzüne bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 17:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da "Minik Kalplerden Filistin İçin Umut Balonları" etkinliği düzenlendi

        Kastamonu'da çocuklar, Filistin'deki akranlarına destek olmak amacıyla yazdıkları mektupları balonlara bağlayarak gökyüzüne bıraktı.


        Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri ile Genç İHH gönüllülerinin katkılarıyla Nasrullah Meydanı'nda "Minik Kalplerden Filistin İçin Umut Balonları" etkinliği gerçekleştirildi.

        Etkinlikte çocuklar, Filistin'deki akranlarına destek olmak, barış ve dayanışma mesajı vermek amacıyla yazdıkları mektupları balonlara bağlayarak gökyüzüne bıraktı.

        Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Özkanlı, gazetecilere, etkinliğin üniversitenin Sosyal Sorumluluk Projeleri Ofisi tarafından desteklenen proje kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

        Projede İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Damla Ekmekci'nin yürütücülük yaptığını belirten Özkanlı, "Hepimizin vicdanına dokunan bir konu için bir araya geldik. Çocuklarımızın Filistinli akranlarına mesajlarını ulaştırmalarını istedik. Bir nebze de olsa onlara umut olmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik." dedi.

        Katılımın beklenenin üzerinde olduğunu dile getiren Özkanlı, etkinliğin Filistinli çocuklara umut olmasını diledi.

        Ekmekci de çocuklara erken yaşta barış, adalet ve empati bilinci kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Etkinliğe katılan çocuklardan Ahmet Salih Aksakal ise Filistin'i desteklemek ve onlara umut olmak için geldiğini anlatarak, "Mektup yazıp balonlara bağladık ve birlikte uçurduk. Biz mutlu olduk, böyle etkinliklerin olması bizi sevindiriyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

