Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri İl Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı

        Kastamonu'da Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri İl Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında, Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri İl Yürütme Kurulu Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 09:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri İl Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında, Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri İl Yürütme Kurulu Toplantısı düzenlendi.

        İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, çocuklar ve gençlerin güven ortamı içinde eğitimlerini sürdürmelerine yönelik çalışmalar ele alındı.

        Toplantıda, Okul Güvenliği Risk Değerlendirme Sistemi kapsamında yürütülen faaliyetler, okul çevrelerindeki denetimler, risk oluşturan metruk yapıların durumu, sabit okul polisi uygulaması, servis araçlarının denetimi, sosyal risklerin takibi, siber güvenlik farkındalık çalışmaları ve acil durum hazırlıkları konuları görüşüldü.

        Kurumlar arası koordinasyonun öneminin vurgulandığı toplantıda, ilgili kurumlarca koruyucu ve önleyici tedbirlerin kararlılıkla uygulanmaya devam edileceği aktarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        CENTCOM: İran'ın saldırısı başarısız oldu
        CENTCOM: İran'ın saldırısı başarısız oldu
        KVKK kararı ne anlama geliyor?
        KVKK kararı ne anlama geliyor?
        "Barış için Netanyahu engelinin aşılması gerek"
        "Barış için Netanyahu engelinin aşılması gerek"
        Avrupa ülkesinden turistlere özel 'hazine avı'
        Avrupa ülkesinden turistlere özel 'hazine avı'
        Şiddetin failine bayıltan dayak!
        Şiddetin failine bayıltan dayak!
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Düğünde çalıyor sokakta çarpıyor... Bu adam uslanmıyor!
        Düğünde çalıyor sokakta çarpıyor... Bu adam uslanmıyor!
        Bir yanda sağanak bir yanda sıcak hava
        Bir yanda sağanak bir yanda sıcak hava
        Annesini öldürdü! Taksiye kafa attı!
        Annesini öldürdü! Taksiye kafa attı!
        Avrupalı devleri geride bıraktık
        Avrupalı devleri geride bıraktık
        Rubio: Gazze'nin yüzde 70'nin işgal edilme planı ABD'ye ait değil
        Rubio: Gazze'nin yüzde 70'nin işgal edilme planı ABD'ye ait değil
        Avrupa'da okullarda cep telefonu yasağı büyüyor
        Avrupa'da okullarda cep telefonu yasağı büyüyor
        Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor
        Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor
        Prens adalarının kayıp onuncu üyesi!
        Prens adalarının kayıp onuncu üyesi!
        Fenerbahçe'den Lewandowski ve Conte bombası!
        Fenerbahçe'den Lewandowski ve Conte bombası!
        Siyahi hastalar üzerinde yapılan skandal deney
        Siyahi hastalar üzerinde yapılan skandal deney
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        "İstediğimiz her oyuncuyu alırız!"
        "İstediğimiz her oyuncuyu alırız!"
        "Transferleri açıklamaya başlayacağım!"
        "Transferleri açıklamaya başlayacağım!"

        Benzer Haberler

        Kastamonu Valisi Dallı'dan kurum ziyaretleri
        Kastamonu Valisi Dallı'dan kurum ziyaretleri
        Kafasına maganda kurşunu isabet eden vatandaş entübe edildi: Acılı aileden...
        Kafasına maganda kurşunu isabet eden vatandaş entübe edildi: Acılı aileden...
        Kastamonu'da üç katlı binanın çatısında yangın
        Kastamonu'da üç katlı binanın çatısında yangın
        Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı evde hasar oluştu
        Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı evde hasar oluştu
        Kastamonu Üniversitesi, Avrupa Dayanışma Programında desteklenen 8 üniversi...
        Kastamonu Üniversitesi, Avrupa Dayanışma Programında desteklenen 8 üniversi...
        Kastamonu Valisi Dallı taşıyıcı esnafıyla bir araya geldi
        Kastamonu Valisi Dallı taşıyıcı esnafıyla bir araya geldi