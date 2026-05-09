Kastamonu'da seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü
Giriş: 09.05.2026 - 16:28
Kastamonu-Ankara kara yolu Beşdeğirmenler mevkisinde K.A'nın kullandığı 06 YA 8832 plakalı kamyonette, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden sürücü, aracı kenara çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, araçta hasara neden oldu.
