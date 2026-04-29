        Kastamonu'da uyuşturucu davasında 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Giriş: 29.04.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Kastamonu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla tutuklu yargılanan H.C.Ş. ile tutuksuz sanıklar O.D. ve M.A. ve avukatları katıldı.

        Tutuklu sanık H.C.Ş. savunmasında, diğer sanıkların kendisinin üzerine suç attıklarını söyleyerek "Ben uyuşturucu satıcısı değilim, kullanıcısıyım ve pişmanım. O.D. ve M.A. beni uyuşturucuya alıştırdı. Uyuşturucuyu E.A. ile M.K'den temin ettim." dedi.

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında, H.C.Ş'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını, O.D. ve M.A’nın ise beraatını talep etti.

        Tutuksuz sanık O.D. ve M.A. ise mütalaaya katıldığını belirterek beraatlarını talep etti.

        Mahkeme heyeti, H.C.Ş'nin tutukluluk halinin devamına, O.D. ve M.A. hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Tosya ilçesinde geçen yıl düzenlenen operasyonda O.D. ve H.C.Ş'nin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde uyuşturucu ele geçirilmiş, gözaltına alınan şüpheliler tutuklanmıştı. O.D. daha sonra tahliye edilmişti. Uyuşturucunun M.A'dan temin edildiğine yönelik ifade üzerine M.A. da gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
        8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Trump: İran konusunda Charles ile aynı fikirdeyiz
        Trump: İran konusunda Charles ile aynı fikirdeyiz
        Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!
        Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!
        Silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı
        Silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı
        Paris'te tarihi gece!
        Paris'te tarihi gece!
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da çıkan yangında evde hasar oluştu
        Kastamonu'da çıkan yangında evde hasar oluştu
        Kastamonu'da belediye işçisinin bulduğu 17,5 gram altın sahibine teslim edi...
        Kastamonu'da belediye işçisinin bulduğu 17,5 gram altın sahibine teslim edi...
        İki katlı ev alev alev yandı
        İki katlı ev alev alev yandı
        Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        Üniversite öğrencilerinden oluşan korunun konseri büyük beğeni topladı
        Üniversite öğrencilerinden oluşan korunun konseri büyük beğeni topladı
        Hicaz Demiryolu'nun tarihine fotoğraflar ve belgelerle Üniversite öğrencile...
        Hicaz Demiryolu'nun tarihine fotoğraflar ve belgelerle Üniversite öğrencile...