Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kastamonu Haberleri Kastamonu'da yaklaşık 2 bin yıllık antik tiyatroda evlilik teklifi

        Kastamonu'da yaklaşık 2 bin yıllık antik tiyatroda evlilik teklifi

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Kent Tarihi Müzesi Müdürü Lütfi Gültekin, kız arkadaşına Pompeiopolis Antik Kenti'nde evlilik teklifinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 14:38 Güncelleme:
        Kastamonu'da yaklaşık 2 bin yıllık antik tiyatroda evlilik teklifi

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Kent Tarihi Müzesi Müdürü Lütfi Gültekin, kız arkadaşına Pompeiopolis Antik Kenti'nde evlilik teklifinde bulundu.

        Gültekin, geçmişi yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan Pompeiopolis Antik Kenti’ndeki tiyatroda, hayatını birleştirmek istediği Arzu Yüksel’e evlilik teklif etti.

        Tarihe ilgisini böyle bir evlilik teklifiyle taçlandırmak istediğini belirten Gültekin, "Taşköprü tarihine büyük bir ilgi duyuyorum. Hayatımızda yeni bir sayfa açarken bunu anlamlı bir mekanda yapmak istedim. Yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip Pompeiopolis Antik Kenti'nin tiyatro basamaklarında bu teklifi gerçekleştirerek, adeta tarihin içinde yeni bir tarih yazmak istedim." dedi.

        Arzu Yüksel ise sürpriz teklif karşısında duygulandığını dile getirerek, "Lütfi Gültekin'in tarihe ilgisini biliyordum ancak böyle bir sürpriz beklemiyordum. 2 bin yıllık tarihi tiyatroda yapılan bu anlamlı teklif beni çok mutlu etti. Elbette cevabım, 'Evet' oldu. Şimdi birlikte yeni bir hikaye yazmaya hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

