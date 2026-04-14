Kastamonu'da yaklaşık 2 bin yıllık antik tiyatroda evlilik teklifi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Kent Tarihi Müzesi Müdürü Lütfi Gültekin, kız arkadaşına Pompeiopolis Antik Kenti'nde evlilik teklifinde bulundu.



Gültekin, geçmişi yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan Pompeiopolis Antik Kenti’ndeki tiyatroda, hayatını birleştirmek istediği Arzu Yüksel’e evlilik teklif etti.



Tarihe ilgisini böyle bir evlilik teklifiyle taçlandırmak istediğini belirten Gültekin, "Taşköprü tarihine büyük bir ilgi duyuyorum. Hayatımızda yeni bir sayfa açarken bunu anlamlı bir mekanda yapmak istedim. Yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip Pompeiopolis Antik Kenti'nin tiyatro basamaklarında bu teklifi gerçekleştirerek, adeta tarihin içinde yeni bir tarih yazmak istedim." dedi.



Arzu Yüksel ise sürpriz teklif karşısında duygulandığını dile getirerek, "Lütfi Gültekin'in tarihe ilgisini biliyordum ancak böyle bir sürpriz beklemiyordum. 2 bin yıllık tarihi tiyatroda yapılan bu anlamlı teklif beni çok mutlu etti. Elbette cevabım, 'Evet' oldu. Şimdi birlikte yeni bir hikaye yazmaya hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

