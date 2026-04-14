Kastamonu'da AFAD personeline rütbe ve bröveleri takıldı

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) arama kurtarma personeline rütbeleriyle bröveleri takıldı.



AFAD'da gerçekleştirilen toplantıya katılan Kastamonu Valisi Meftun Dallı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, arama kurtarma personeliyle bir araya geldi.



Personelle sohbet eden Dallı ve Ekmekci, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Arama ve Kurtarma Personeli Kıyafet Yönetmeliği kapsamında personelin rütbeleriyle brövelerini takdim etti.



Dallı, ekibe çalışmalarında başarı ve kolaylık dileyerek, "Rabb'im görevlerinizde sizleri her türlü kaza ve beladan muhafaza etsin. Yeni rütbeleriniz hayırlı olsun." dedi.



Programda AFAD İl Müdürü Suat Tüfekci ve müdür yardımcısı Mehmet Parlak ile kurum çalışanları da yer aldı.







