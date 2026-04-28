Küre'den kısa kısa

        Kastamonu'nun Küre ilçesinde vatandaşlar ve öğrencilerin dijital tehditlere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla "Siber Farkındalık ve Telefon Dolandırıcılığına Karşı Bilinçlendirme Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Giriş: 28.04.2026 - 13:51 Güncelleme:
        Küre Kaymakamlığı koordinesinde, Küre Cumhuriyet Savcılığı iş birliği ile düzenlenen eğitimde, telefon dolandırıcılığı yöntemleri, internet ortamında karşılaşılan riskler ve siber suçlara karşı alınabilecek önlemler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

        Yetkililer, vatandaşların ve öğrencilerin dijital mecralarda daha bilinçli hareket etmelerinin, olası mağduriyetlerin önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Eğitim programı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

        Programa Küre Kaymakamı Hasan Çakır ve Cumhuriyet Savcısı Fatih Aras ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.




        - Küre ÇPAL'de kariyer etkinliği kapsamında bölüm tanıtımları gerçekleştirildi

        Küre Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL) öğrencilerine yönelik kariyer etkinliği kapsamında Küre Meslek Yüksekokulu bölümlerinin tanıtımı yapıldı.

        Küre Meslek Yüksekokulu akademik personelinin katıldığı etkinlikte Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İsmail Kayabaşı tarafından bölümler tanıtıldı.

        Programda öğrencilere iş makinelerinin kullanım alanları, mezuniyet sonrası istihdam imkanları ve çift anadal olanakları hakkında bilgi verildi.

        Yönetim ve Organizasyon Bölümü Lojistik Programının tanıtımı ise Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Furkan Arıcı tarafından yapıldı.




        - Küre Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yazar-okur buluşmaları gerçekleştirildi

        Küre Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen "yazar-okur buluşmaları" etkinliği kapsamında öğrenciler, yazarlarla bir araya geldi.

        Programa katılan yazarlar İhsan Yabaneri, Serkan Kütan, Hülya Çolakoğlu, Elif Doğan ve Çetin Demirci, eserlerini tanıtarak yazarlık serüvenleri hakkında bilgi paylaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

