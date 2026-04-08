Türkiye ile 4 ülkenin yer aldığı projeyle çocuklarda şiddet eğiliminin azaltılması hedefleniyor

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Üniversitesi tarafından hayata geçirilen "Erasmus+ Destekli Oyunlaştırma ile Şiddetsiz İletişim Projesi"nin yol haritası belirlendi.



Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Yapay Zeka Çalışmaları Koordinatörü Prof. Dr. Selman Tunay Kamer'in yürütücülüğündeki 250 bin avro bütçeli proje kapsamında ergenlik çağındaki çocuklara şiddetsiz iletişim kurmaları için oyun içerikli eğitimler verilecek.



İtalya, Estonya, Almanya ve Portekiz'den gelen proje ortakları ilk kez Kastamonu Üniversitesi'nde bir araya gelerek, projenin bundan sonraki süreçte nasıl ilerleyeceği konusunda görüş alışverişinde bulundu.



Prof. Dr. Selman Tunay Kamer, AA muhabirine, Kastamonu Üniversitesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen "Cultivating Peaceful Communities: Non-Violent Communication via Gamification" başlıklı projenin 24 ay süreceğini söyledi.



- Hedef çocukların şiddet eğilimlerini azaltarak akran zorbalığını bitirmek



Türkiye ayağını Kastamonu Üniversitesi ve Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü projenin amacının özellikle ortaokul çağındaki çocukların şiddet eğilimlerini azaltarak akran zorbalığını bitirmek olduğunu vurgulayan Kamer, "Projenin ortakları arasında Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü, Portekiz'den köklü bir eğitim kurumu, İtalya'dan bir sivil toplum kuruluşu, Estonya'dan bir ortaokul ve Almanya'dan bir yazılım şirketi bulunuyor." dedi.



İletişimin önemine vurgu yapan Kamer, "Şiddetsiz iletişimi geliştirmek amacıyla yaptığımız proje kapsamında daha önce yaptığımız toplantılar çerçevesinde ortaya konan modül birim tartışması yapıldı. Projenin kavramsal çerçevesinin nasıl olacağı, buna göre hangi oyunların nasıl geliştirileceğinin yöntem ve metotları görüşülerek tartışıldı. Projenin yol haritasının belirlenmesi sağlandı. Bu kapsamda çocukların seviyesine uygun oyunlar geliştirilerek, bunları farklı dillerde herkesin kullanımına açmayı hedefliyoruz. İkinci toplantı temmuz ayında Portekiz'de yapılacak. İnşallah iki yılın sonunda akran zorbalığının azaltıldığı, iletişim becerileri güçlü gençlerin tüm Avrupa ve Türkiye'de daha da arttığını gören bir proje sonucu ortaya çıkmış olacak." diye konuştu.



Kamer, kente gelen proje ortaklarına Kastamonu'yu gezdirerek şehrin ve Türkiye'nin tarihi hakkında bilgiler verdiklerini sözlerine ekledi.



- "Okullarda zorbalığı önleme ve şiddetsiz iletişimi geliştirmede faydalı olacak"



Portekiz ekibi adına Associação de Jardins-Escolas João de Deus (Portekiz'de köklü bir eğitim kurumu ağı) kurumunun başkanı António Ponces de Carvalho ise şunları kaydetti:



"Anaokulundan üniversiteye kadar ülke çapında yayılan 55 okul bizim sorumluluğumuzda. Şiddetsiz iletişim ve zorbalığı önleme konuları uluslararası öneme sahip. Bu konulara eğilen bir proje de son derece değerli. Dünyada bugün barışa duyulan ihtiyaç çok fazla. Kastamonu Üniversitesinin organizasyonu, sunduğu imkanlar ve projeye katkısı son derece olumlu. Proje kapsamında gençliğe hitap eden düzeyde etkinlikler yer alacak. Bu proje okullarda zorbalığı önleme ve şiddetsiz iletişimi geliştirmede faydalı olacak. Türkiye'de ilk kez bir proje yapıyoruz ve en iyisiyle yapmaktan gurur duyuyoruz."



Almanya Nextstapp UG yazılım firmasının sahibi Serdar Değirmenci de zorbalığın büyük sorun haline geldiğini dile getirerek, "Bu çok değerli bir proje. Öğrencilik çağında birçok öğrenci akran zorbalığı nedeniyle baskı görüyor ve bu olumsuzluklara yol açıyor. Projenin dijital ayağını biz tamamlayacağız. Akran zorbalığını azaltmak için uygulamayı oyuna çevireceğiz. Akran zorbalığının negatif yanlarını hızlı şekilde görebilmeleri ve buna karşı çıkabilmeleri gerektiğini gösteren bir oyun tasarlayacağız. Bu oyunlar neden kötü davranmamaları gerektiğini gösterecek." ifadelerini kullandı.



Estonya ekibi adına Kohtla-Järve Iidla Põhikool ortaokulu öğretmenlerinden Stanislav Andrejev ise Estonya'da yaşanan problemlerden birinin ülkenin çift dilli olması olduğunu belirterek, "Bundan dolayı gençler çeşitli iletişim problemleri yaşayabiliyor. Ülkemizde de akran zorbalığı oldukça popüler bir konu. Projeden en büyük beklentimiz, bu projenin bir çıktısı olarak bir içerik geliştirip bunları okullarda uygulamak istiyoruz." dedi.

