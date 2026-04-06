AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı, KAYÇEV'de incelemelerde bulundu

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kocasinan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYÇEV'i ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.





Ziyaret ettiği geri dönüşüm tesisini KAYÇEV AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selim Satoğlu ile birlikte inceleyen Cıngı, burada görev yapan personelle bir süre sohbet etti.



Cıngı, burada yaptığı açıklamada, KAYÇEV'de çalışan personelin dönüştürebilir malzemeleri ayrıştırmak için büyük emek sarf ettiğini söyledi.



Vatandaşların evlerindeki çöpleri ayrıştırmasına dikkat etmesi gerektiğini belirten Cıngı, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımızın artık evlerindeki atıkları özelikle belediyelerimizin vermiş olduğu geri dönüşebilir torbasına koymalarını istiyoruz. Çünkü her birimiz fert olarak evlerimizde küçük bir düşünceyle bu ayrımı yapmazsak, buradaki yüzlerce insan bizim göndermiş olduğumuz atıkları ayrıştırmak için uğraşıyor. Biz vatandaş olarak vazifemizi evlerimizde yapar ve atıklarımızı belediyelerimize dönüşebilir torbalarında verdiğimizde buradaki birçok insanın iş yükü çok azalmış olacak. KAYÇEV kurulduğundan beri yaklaşık 45 bin tonluk kullanabilir malzeme çıkmış. Biz bu malzemeleri dönüştürüp eğer ekonomiye kazandırmazsak, hepimizin gündelik hayatı etkilenecek ve bizim sağlığımızı tehdit edecek. Dönüşüm hiç hafife almamamız gereken bir şey."

