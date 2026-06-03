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        Başkan Büyükkılıç, Felahiye ilçesinde çöken yolda incelemede bulundu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Felahiye ilçesinde çöken yolda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 13:19 Güncelleme:
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        Başkan Büyükkılıç, Felahiye ilçesinde çöken yolda incelemede bulundu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Felahiye ilçesinde çöken yolda incelemede bulundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Felahiye Kaymakamı Necmettin Öztoprak ve Kayseri Karayolları Bölge Müdürü Umut Akyazı'yla birlikte, ilçedeki Obruk mevkisinde meydana gelen yol çökmesinin ardından bölgede başlatılan çalışmaları inceledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, ulaşımın en kısa sürede yeniden güvenli şekilde sağlanabilmesi için ekiplerin sahada mesai harcadığını ifade etti.

        Vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla yürütülen alternatif güzergah çalışmalarını da değerlendiren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Bizler de hem gurbetçi mevsimi olması hem de yaz mevsiminde hareketliliği önemseyerek bir alternatif yol oluşturma bağlamında Obruk Mahallesi'nin ortasından giden yolumuzun hem iyileştirme hem de asfaltını yenileme çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşımızın uzun mesafelerden geçmesini önlemek amacıyla çalışma başlattık, çalışmalarımızın sonuna geldik. Yaklaşık 2-3 aylık süreç içerisinde, okullar açılmadan bu bölgedeki çalışmayı kalıcı olarak yapma adına çalışmalarını tamamlayacak ve bu sıkıntı giderilmiş olacak."

        Büyükkılıç, Göğdere yoluyla ilgili çalışmaların da devam ettiğini belirtti.

        Öztoprak da verdikleri desteklerden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

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