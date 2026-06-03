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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi 6 yılda 44,3 kilometre yeni bisiklet yolu yaptı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 6 yılda bisiklet ulaşımı ve spor altyapısına yönelik 102,6 milyon lirayı aşan yatırımla 44,3 kilometre yeni bisiklet yolunu kente kazandırdıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 12:10 Güncelleme:
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi 6 yılda 44,3 kilometre yeni bisiklet yolu yaptı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 6 yılda bisiklet ulaşımı ve spor altyapısına yönelik 102,6 milyon lirayı aşan yatırımla 44,3 kilometre yeni bisiklet yolunu kente kazandırdıklarını belirtti.

        Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri'nin spor ve çevreci ulaşım alanında ortaya koyduğu vizyonun meyvelerini toplamaya devam ettiğini ve bisiklet yatırımlarıyla Türkiye'ye örnek olduklarını dile getirdi.


        Bisiklet kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla da önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Büyükkılıç, gelecek süreçte 90 kilometrelik yeni bisiklet yolunu daha hayata geçirerek, Kayseri'yi Türkiye'nin örnek bisiklet şehirlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.






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