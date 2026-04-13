Başkan Yalçın, park ve otopark olarak değerlendirilebilecek alanlarda inceleme yaptı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede park ve otopark olarak değerlendirilebilecek alanlarda incelemelerde bulundu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, saha incelemesinde, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak yeni alanların oluşturulması için detaylı değerlendirmeler yapıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözümleri sahada şekillendirdiklerini belirtti.



Talas Belediyesinin ilerleyen süreçte yeni park ve otopark projelerini hayata geçirmesi beklenirken, çalışmaların ilçede hem trafik düzenine katkı sağlaması hem de sosyal yaşamı zenginleştirmesi hedefleniyor.

