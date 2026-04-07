Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de bir kişinin bıçakla öldürüldüğü kavgaya ilişkin 3 sanığın yargılanması sürdü

        Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 13:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar M.Ü. ve kardeşi M.A.Ü, tutuksuz sanık baba A.Ü. ile maktul Emirhan Ç'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada dinlenen Emirhan Ç'nin yakınları, tutuksuz sanık A.Ü'nün de tutuklu oğullarıyla planlı şekilde hareket ettiğini savunarak, en ağır cezayı almasını istedi.

        Müşteki avukatları da babanın çocuklarına olay sırasında cesaret verdiğini, teşvik ettiğini ve delillerin toplandığını belirterek, kaçma ihtimaline karşı A.Ü'nün de tutuklu yargılanmasını talep etti.

        Suçlamaları kabul etmeyen baba A.Ü. ise olay günü eşinin çocuklarının evden çıktığını söylemesi üzerine aracıyla peşlerine düştüğünü, olayı önlemeye çalıştığını ve karşı grubun ateş ettiğini öne sürdü.

        Mahkeme Başkanı'nın olay yerinden elde edilen görüntüler ile ses kayıtlarını sorması üzerine A.Ü, "Yüksek yerde elinde tüfek olan kişi ben değilim, görmedim de. Başından beri çocukları durdurmaya çalıştım. Eşimle baldızım ambulansı aradı." diye konuştu.

        Tutuklu sanıklar M.Ü. ile M.A.Ü. de babalarının kendilerini yönlendirmediğini savundu.

        Tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına, A.Ü. hakkında ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı uygulanmasına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Merkez Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde 18 Ocak 2025'te iki grup arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan Emirhan Ç. (20) hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan kardeşler M.Ü. (20) ve M.A.Ü. (17) tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

