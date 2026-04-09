Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de evde sağlık birimi ekipleri, 5 yılda 61 bin hastanın hayatına dokundu

        TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'de evde sağlık hizmeti kapsamında, 5 yılda 61 bin 56 hastaya muayene, tahlil, tıbbi bakım, psikolojik ve sosyal destek hizmeti sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kent genelindeki hastanelerde görevli doktor, hemşire ve sağlık teknikerlerinden oluşan ekipler, kilometrelerce yolu aşarak engelli, yatağa bağımlı, kronik hastalığı ya da hareket kısıtlılığı bulunan hastaların ayağına sağlık hizmeti götürüyor.

        Evde sağlık hizmeti kapsamında, teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecinde yatağa bağımlı hastaların muayene, tahlil, tıbbi bakım, psikolojik ve sosyal destek gibi sağlık hizmetleri, hastalara evlerinde eğitimli personelce sunuluyor.

        Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, AA muhabirine, kentte güçlü şekilde evde sağlık hizmeti sunduklarını söyledi.

        Evde sağlık hizmetleri kapsamında hekim, psikolog, sosyal çalışmacı, evde sağlık bakım teknikeri, yaşlı bakım teknikeri, ebe, hemşire ve sağlık memurlarının hizmet verdiğini anlatan Erşan, hastanın ihtiyaç durumuna göre uzman hekimlerden de destek alındığını dile getirdi.

        Vatandaşların evde sağlık hizmetine 444 38 33 numaralı hat üzerinden veya Sağlık Bakanlığının belirlediği iletişim araçlarıyla başvuru yapabileceğini ifade eden Erşan, talepte bulunan bireyin evine doktorla ekip gittiğini, muayene ve değerlendirmeler sonucu evde sağlık hizmeti sunulmasıyla ilgili karar verildiğini belirtti.

        - Şu anda hizmet alanların 5 bin 365'i yatağa bağımlı

        Evde sağlık hizmetlerinin mesai saatlerinde verildiğine dikkati çeken Erşan, şunları kaydetti:

        "Evde sağlık hizmetleri birimlerimiz tarafından diyabet, hipertansiyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, felçli bireyler ile son dönem kanser ve palyatif bakım hastaları en fazla takibini sağladığımız hastalık gruplarını oluşturmakta. İlimizde şu an aktif olarak 15 bin 312 kişi evde sağlık hizmetlerinden faydalanmakta, bu kapsamda olan hastalarımızın da 5 bin 365'i yatağa bağımlı bireyler. Son 5 yılda 91 bin 727 müracaat oldu, bunun 61 bin 56'sı kapsam içerisinde değerlendirilerek takibe alındı ve toplam 373 bin 283 ziyaret gerçekleştirildi. İl genelinde toplam 123 personelimiz ve 29 araç görev yapmakta. Vatandaşlarımızın hastaneye gitmeleri veya işlemleri bittikten sonra tekrar evine götürülmesi gerektiğinde de nakil araçlarımızla biz bu hizmetleri sunuyoruz."

        Erşan, evde sağlık hizmetinin devletin şefkat elinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurgulayarak, sağlık ekiplerinin hizmet alan kişiler tarafından iyi şekilde karşılandığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Trump'tan İran'a uyarı
        Trump'tan İran'a uyarı
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        Sözlü savaş kızıştı
        Sözlü savaş kızıştı
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Brent petrol tekrar yükseldi
        Brent petrol tekrar yükseldi
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Cep telefonlarına zam kapıda
        Cep telefonlarına zam kapıda
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Çenesinden vuruldu eliyle işaret etti! Katliamdan kaçış!
        Çenesinden vuruldu eliyle işaret etti! Katliamdan kaçış!
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        Hamile sevgilisini öldürdü! Barajın buzunu kırıp içerisine attı!
        Hamile sevgilisini öldürdü! Barajın buzunu kırıp içerisine attı!
        "Jönler dönemi bitti"
        "Jönler dönemi bitti"
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        Bölgesel istikrar için adres
        Bölgesel istikrar için adres
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi

        Benzer Haberler

        Kentin ihracatına 5 milyar TL katkı sunacak projede kuyular tamamlanıyor Ko...
        Kentin ihracatına 5 milyar TL katkı sunacak projede kuyular tamamlanıyor Ko...
        Sedat Kılınç'ın acı günü
        Sedat Kılınç'ın acı günü
        Çocuklarda sık kulak çekmesine dikkat
        Çocuklarda sık kulak çekmesine dikkat
        U19 Gelişim Ligi 8. Grup: Talas Belediye: 1 - Kahramanmaraş İstiklal: 0
        U19 Gelişim Ligi 8. Grup: Talas Belediye: 1 - Kahramanmaraş İstiklal: 0
        Kayserili sporcular Aksaray'dan 2 madalya ile döndü
        Kayserili sporcular Aksaray'dan 2 madalya ile döndü
        Kayseri Spor A.Ş. takım halinde şampiyon
        Kayseri Spor A.Ş. takım halinde şampiyon