Kayseri'de evde sağlık birimi ekipleri, 5 yılda 61 bin hastanın hayatına dokundu

TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'de evde sağlık hizmeti kapsamında, 5 yılda 61 bin 56 hastaya muayene, tahlil, tıbbi bakım, psikolojik ve sosyal destek hizmeti sunuldu.



Kent genelindeki hastanelerde görevli doktor, hemşire ve sağlık teknikerlerinden oluşan ekipler, kilometrelerce yolu aşarak engelli, yatağa bağımlı, kronik hastalığı ya da hareket kısıtlılığı bulunan hastaların ayağına sağlık hizmeti götürüyor.



Evde sağlık hizmeti kapsamında, teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecinde yatağa bağımlı hastaların muayene, tahlil, tıbbi bakım, psikolojik ve sosyal destek gibi sağlık hizmetleri, hastalara evlerinde eğitimli personelce sunuluyor.



Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, AA muhabirine, kentte güçlü şekilde evde sağlık hizmeti sunduklarını söyledi.



Evde sağlık hizmetleri kapsamında hekim, psikolog, sosyal çalışmacı, evde sağlık bakım teknikeri, yaşlı bakım teknikeri, ebe, hemşire ve sağlık memurlarının hizmet verdiğini anlatan Erşan, hastanın ihtiyaç durumuna göre uzman hekimlerden de destek alındığını dile getirdi.



Vatandaşların evde sağlık hizmetine 444 38 33 numaralı hat üzerinden veya Sağlık Bakanlığının belirlediği iletişim araçlarıyla başvuru yapabileceğini ifade eden Erşan, talepte bulunan bireyin evine doktorla ekip gittiğini, muayene ve değerlendirmeler sonucu evde sağlık hizmeti sunulmasıyla ilgili karar verildiğini belirtti.



- Şu anda hizmet alanların 5 bin 365'i yatağa bağımlı



Evde sağlık hizmetlerinin mesai saatlerinde verildiğine dikkati çeken Erşan, şunları kaydetti:



"Evde sağlık hizmetleri birimlerimiz tarafından diyabet, hipertansiyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, felçli bireyler ile son dönem kanser ve palyatif bakım hastaları en fazla takibini sağladığımız hastalık gruplarını oluşturmakta. İlimizde şu an aktif olarak 15 bin 312 kişi evde sağlık hizmetlerinden faydalanmakta, bu kapsamda olan hastalarımızın da 5 bin 365'i yatağa bağımlı bireyler. Son 5 yılda 91 bin 727 müracaat oldu, bunun 61 bin 56'sı kapsam içerisinde değerlendirilerek takibe alındı ve toplam 373 bin 283 ziyaret gerçekleştirildi. İl genelinde toplam 123 personelimiz ve 29 araç görev yapmakta. Vatandaşlarımızın hastaneye gitmeleri veya işlemleri bittikten sonra tekrar evine götürülmesi gerektiğinde de nakil araçlarımızla biz bu hizmetleri sunuyoruz."



Erşan, evde sağlık hizmetinin devletin şefkat elinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurgulayarak, sağlık ekiplerinin hizmet alan kişiler tarafından iyi şekilde karşılandığını sözlerine ekledi.

