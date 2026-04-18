Kayseri'de firari hükümlü, ruhsatsız tüfek ve uyuşturucuyla yakalandı

Kayseri'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, 2 ruhsatsız tüfek ve 1 kilo 495 gram uyuşturucuyla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde silah ticareti yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreste yapılan aramada 2 ruhsatsız tüfek, 1 kilo 495 gram uyuşturucu ile uyarıcı haplar ele geçirildi. Operasyonda yakalanan Ş.K'nin (72) "uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.