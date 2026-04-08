        Kayseri'de Gazze'ye destek için bağışlanan koyun 100 bin liraya satıldı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Ecrin Güçlü'nün büyüttüğü kuzu, Gazze halkına destek amaçlı düzenlenen açık artırmada 100 bin 336 liraya alıcı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 17:23 Güncelleme:
        İlçede yaşayan ortaokul 3. sınıf öğrencisi Ecrin, geçen yıl kendisine hediye edilen kuzuyu besleyip büyüttükten sonra Gazze halkına destek sağlamak amacıyla satışa çıkardı.

        İHH İnsani Yardım Vakfı Yahyalı Temsilciliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'nda, Gazze halkına destek amacıyla düzenlenen yürüyüşte, açık artırma usulüyle satışa çıkarılan kuzu, vatandaşların bağışıyla 100 bin 336 liraya satıldı.

        Ecrin Güçlü, konuşmasında, "Geçen yıl komşum bana bir kuzu hediye etmişti. Ailemle birlikte onu besledik, büyüttük. Şu anda Filistin'deki kardeşlerimiz için bağışlıyorum. Onları idamla, ölümle korkutmaya çalışıyorlar ama biz onları unutmadık. Benim kuzum belki bir gemiye yol açacak. Sizlerden de bağışlarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

        Satıştan elde edilen gelir Gazze halkına gönderilecek.

        Öte yandan kuzu bir Kur'an kursuna bağışlandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

