        Kayseri'de kapanan futbol kulübünün eski yöneticisinin öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi

        Kayseri Erciyesspor'un eski yöneticilerinden Ahmet Demir'in, adliye önünde tartıştığı kişi tarafından tabancayla öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davaya devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 17:54 Güncelleme:
        3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık H.D. ve taraf avukatları hazır bulundu. Babası olan tutuklu sanık M.A'yı azmettirdiği iddia edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan avukat Ö.A. ile diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

        Sanık H.D. savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini istedi.

        Mahkeme heyeti, sanık M.A'nın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        M.A, 7 Ocak 2020'de adliye önünde karşılaştığı Kayseri Erciyesspor’un eski yöneticilerinden Ahmet Demir’i (30) aralarında çıkan tartışmanın ardından silahla vurarak yaralamıştı.

        Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, yakalanan M.A. tutuklanmıştı.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.D, A.T, H.D. ve T.H. serbest bırakılmış, babası M.A'yı azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan avukat Ö.A. ise dava sürecinde tahliye edilmişti.

        Görülen davada, saldırıyı gerçekleştiren M.A. "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 24 yıl, H.D, A.T. ve T.H. "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan 12'şer yıl hapis cezası almış, Ö.A. ve H.D. ise beraat etmişti.

        Kayseri Bölge Adliye Mahkemesinin kararı hukuka uygun bulmasının ardından Yargıtaya taşınan dosya, yanlış hüküm kurulduğu gerekçesiyle bozma kararı verilerek, yerel mahkemeye gönderilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        ABD Başkan Yardımcısı: İran'daki askeri hedeflerimizi tamamladık
        Bugün Ne Oldu? 7 Nisan 2026'nın haberleri
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        Kilis ve Osmaniye'ye milyarlık yatırım
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD'nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Sigortada demokrasi şöleni
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Hastaneye kaldırıldı
        Türkiye'den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Ay'ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli

        Cinayet zanlısı kardeşler yeniden hakim karşısında
        Eşini bıçakla öldüren kadına yeniden yargılandığı davada 19 yıl 2 ay hapis...
        Kayseri'ye yeni kapalı tenis kortları yapılıyor
        Zecorner Kayserispor'da, Fenerbahçe mesaisi
        Kayseri'ye 'zirai don' uyarısı
        İş arkadaşına tokat attığı gerekçesiyle para cezası çarptırılan sanık hakim...