Kayseri'de kapanan futbol kulübünün eski yöneticisinin öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi

Kayseri Erciyesspor’un eski yöneticilerinden Ahmet Demir’in, adliye önünde tartıştığı kişi tarafından tabancayla öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davaya devam edildi.



3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık H.D. ve taraf avukatları hazır bulundu. Babası olan tutuklu sanık M.A'yı azmettirdiği iddia edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan avukat Ö.A. ile diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.



Sanık H.D. savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini istedi.



Mahkeme heyeti, sanık M.A'nın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



- Olay



M.A, 7 Ocak 2020'de adliye önünde karşılaştığı Kayseri Erciyesspor’un eski yöneticilerinden Ahmet Demir’i (30) aralarında çıkan tartışmanın ardından silahla vurarak yaralamıştı.



Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, yakalanan M.A. tutuklanmıştı.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.D, A.T, H.D. ve T.H. serbest bırakılmış, babası M.A'yı azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan avukat Ö.A. ise dava sürecinde tahliye edilmişti.



Görülen davada, saldırıyı gerçekleştiren M.A. "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 24 yıl, H.D, A.T. ve T.H. "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan 12'şer yıl hapis cezası almış, Ö.A. ve H.D. ise beraat etmişti.



Kayseri Bölge Adliye Mahkemesinin kararı hukuka uygun bulmasının ardından Yargıtaya taşınan dosya, yanlış hüküm kurulduğu gerekçesiyle bozma kararı verilerek, yerel mahkemeye gönderilmişti.

