Kayseri'de Muhtar Bilgi Sistemi ile 1913 talep oluşturuldu
Kayseri'de muhtarlar, Büyükşehir Belediyesine Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden 1913 talep oluşturdu.
Kayseri'de muhtarlar, Büyükşehir Belediyesine Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden 1913 talep oluşturdu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Muhtar Bilgi Sistemi ile talep, öneri ve ihtiyaçların hızlı ve düzenli olarak iletilmesi hedefleniyor.
Sistem sayesinde muhtarlar, 10 ayda cep telefonu ve bilgisayar aracılığıyla dijital ortamda yaklaşık 1913 talep oluşturdu.
Muhtarlar, "mbs.kayseri.bel.tr" adresi üzerinden giriş yaparak, talep, öneri ve ihtiyaçlarını, sisteme fotoğraf ve belge ekleyerek sisteme kaydettirebiliyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.