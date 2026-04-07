Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de Muhtar Bilgi Sistemi ile 1913 talep oluşturuldu

        Kayseri'de muhtarlar, Büyükşehir Belediyesine Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden 1913 talep oluşturdu.

        Giriş: 07.04.2026 - 11:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Muhtar Bilgi Sistemi ile talep, öneri ve ihtiyaçların hızlı ve düzenli olarak iletilmesi hedefleniyor.

        Sistem sayesinde muhtarlar, 10 ayda cep telefonu ve bilgisayar aracılığıyla dijital ortamda yaklaşık 1913 talep oluşturdu.

        Muhtarlar, "mbs.kayseri.bel.tr" adresi üzerinden giriş yaparak, talep, öneri ve ihtiyaçlarını, sisteme fotoğraf ve belge ekleyerek sisteme kaydettirebiliyor.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

