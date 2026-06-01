Kayseri'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 01.06.2026 - 14:27 Güncelleme:
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
N.İ.K. (24) yönetimindeki 16 JF 010 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sami İpek Caddesi'nde sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Araç, çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri