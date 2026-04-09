Kayseri'de yasa dışı kenevir eken şüpheli yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yasa dışı kenevir eken zanlı yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri M.K'nin evinde gerçekleştirdikleri aramada 330 gram esrar, 8 kök kenevir bitkisi, iklimlendirme çadırı ile aydınlatma sistemi ele geçirdi. Operasyonda yakalanan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

