Kayseri'nin "2029 Dünya Spor Başkenti" adaylık sürecine ilişkin lansman toplantısı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç öncülüğünde, 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı kapsamında, Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Spor Federasyonu (ACES) heyetine kentin spor altyapısı, vizyonu ve organizasyon gücünü içeren kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki bir balo salonunda düzenlenen lansmana, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı, ACES Türkiye Kurucu ve Fahri Delegasyon Başkanı Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, ACES Başkanı Gian Francesco Lupattelli, ACES Genel Sekreteri Hugo Alonso Castanon, millisSporcu Yusuf Dikeç, il protokolü ve ACES delegasyonu komisyon üyeleri katıldı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Çakır, programdaki konuşmasında, Kayseri'nin sporu çok seven ve spora destek olan bir belediye başkanına ve valiye sahip olduğunu belirtti.



Sürecin iyi yönetildiğini ifade eden Çakır, "Her detayı çok iyi planlanmış biz sunum izledik. Bu bir süreç. Gerçekten her adımıyla Kayseri buna en güzel şekilde hazırlandı. Önemli olan bu unvanı almak değil, bunu en iyi şekilde değerlendirmek. Yürekten inanıyorum ki Kayseri bu unvanın hem hakkını verecek hem de bu unvanı en iyi şekilde değerlendirerek. 2029 yılından itibaren ve o zamana kadar da yapacağı çalışmalarla Kayseri'yi, Türkiye'de spor yönetimi ve spor modellemesinde örnek bir şehir haline getirecekler. Burada bu potansiyeli görüyoruz, bu da bizi çok mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



Vali Çiçek ise dünyanın her yerinde gençleri kurtarmanın tek yolunun spor olduğunu, tüm gençlerin sporda buluşmasının anlamlı bir birliktelik olacağını kaydetti.





Büyükkılıç da bu aşamaya gelmelerinde emeği bulunan Spor AŞ çalışanlarına ve tüm ekibinin yanı sıra, spor alanında kente kazandırılan yatırımlardaki desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür etti.



ACES Başkanı Gian Francesco Lupattelli ise Kayseri'nin yaptığı sunumun şimdiye kadar dünya spor şehri unvanını elde eden şehirler arasındaki en iyi sunum olduğunu dile getirdi.





Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı ile ilgili de değerlendirmelerini yapacaklarını ifade eden Lupattelli, "Değerlendirmemizi yapacağız ama yüzde 99,5 Kayseri 2029 Dünya Spor Başkenti." ifadesini kullandı.



ACES Genel Sekreteri Hugo Alonso Castanon da dünya spor başkenti olmanın Kayseri'ye sağlayacağı kazanımlardan söz etti.



Milli sporcu Yusuf Dikeç ise Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti olması yönündeki iyi dileklerini dile getirdi.



Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç, salonda kurulan "Kayseri'nin Dünya Spor Başkentliğine ben de imzamı atıyorum" ifadesinin yer aldığı panele imza attı.

