Melikgazi Belediyesinden gençlere 5 milyon liralık proje desteği

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılacak üniversite öğrencilerine 5 milyon liralık proje desteği sağlayacak.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi, Türkiye'nin milli teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen TEKNOFEST'e başvuru yapan proje takımlarına destek olmaya devam ediyor.



Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Türkiye'de en çok okul yapan belediyesi olarak eğitimin her alanına destek verdiklerini belirtti.



Bu yılda TEKNOFEST'e hazırlanan üniversite öğrencilerine 5 milyon liralık proje desteği verdiklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:



"Şu anda üniversite öğrencilerimize tam 5 milyon liralık proje desteği sunuyoruz. Havacılık, yapay zeka ve teknoloji ile ilgili üniversite öğrencilerimiz araştırma yapmak istiyor ve proje geliştirmek istiyorsa, 15 Haziran'a kadar belediyemize mutlaka başvuru yapsınlar. Eğer projeniz desteğe layık görülürse biz bütün teknik ekipmanları ve malzeme desteğini sağlıyoruz. Ekiplerimizin kontrolünde projenizin yürütülmesine yardımcı oluyoruz. Sizler bizim için önemlisiniz. Siz gençlerin gelişmesi demek ülkenin gelişmesi, kalkınması demek. Melikgazi Belediyesi olarak son 6 yılda tam 14 milyon liralık 70 proje takımına destek sağladık. Bu kapsamda birinciler, ikinciler, üçüncüler çıktı. TEKNOFEST'te birçok bu şekilde ödüller aldık, almaya devam ediyoruz."

