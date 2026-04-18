Melikgazi Kayseri Basketbol'da Emre Özsarı dönemi sona erdi

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'da sözleşmesi sona eren başantrenör Emre Özsarı ile yollar ayrıldı. Kayseri temsilcisinden yapılan açıklamaya göre 4 sezon takımın başında görev yapan Özsarı'nın sözleşme süresi doldu. Açıklamada, "Başantrenörümüz Emre Özsarı ile sözleşmemiz sona erdi. Katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.