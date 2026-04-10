        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Kayseri'de strateji toplantısında konuştu:

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Bütün kapıları çalarak, bütün elleri sıkarak, insanlara gerçekleri anlattığımız takdirde Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti'nin kazanmaması mümkün değil." dedi.

        Giriş: 10.04.2026 - 21:42 Güncelleme:
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Kayseri'de strateji toplantısında konuştu:

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Bütün kapıları çalarak, bütün elleri sıkarak, insanlara gerçekleri anlattığımız takdirde Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti'nin kazanmaması mümkün değil." dedi.


        Akar, AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından Kayseri'de bir otelde düzenlenen Orta Anadolu Bölgesi Strateji Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yakın çevresinde yaşanan çatışmaları yakından takip ettiklerini söyledi.

        Türkiye'nin bu gerilimlerden etkilenmemesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun bir çalışma programının olduğunu vurgulayan Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti, liderliği, soğukkanlılığı, kararlılığı ülkemizin güvenliğini sağlamaktadır. İnşallah bu böyle devam edecektir. Bunu yapabilmek için içeride de güçlü olmamız gerekiyor. Hiçbir etnik, dini, mezhepsel ayrımlara bakmaksızın, 86 milyon tek yumruk halinde birlik ve beraberliğimizi sürdürmemiz lazım." dedi.

        Türk milletinin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan vakitlerde üzerine düşeni fazlasıyla yaptığının altını çizen Akar, şunları kaydetti:

        "Biz Milli Mücadele'yi verdik. Biz, 15 Temmuz'da hiçbir ayrım yapmaksızın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 86 milyonla birlikte hainlerin hareketini akamete uğrattık. Bu birlik ve beraberliğimiz bizim için her şeyden daha önemli. Türkiye Yüzyılı bir masal değil. Buna inanacağız. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşasaydınız 64 ülkeye iç hatlardan uçacaktınız. Böyle bir neslin torunlarısınız. 2 bin 500 yıllık Türk hakanlığının devamısınız. Bunların ışığında Türkiye Yüzyılı'na inanmalısınız. Terörsüz büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için elimizden gelen ne varsa yapmalıyız."

        AK Parti teşkilatlarının bugüne kadar üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdiğini belirten Akar, "Bütün kapıları çalarak, bütün elleri sıkarak, insanlara gerçekleri anlattığımız takdirde Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti'nin kazanmaması mümkün değil. Çünkü bazı insanlar bazı şeyleri bilmediği için yanlış yorumlamayla yanlış yerlere gidiyorlar. Öncelikle bizim inanmamız lazım. İnanç önemli. 'Başaracağız' deyip yola çıktığımız takdirde omuz omuza çalışarak başaracağız. Bu memleketi hem matematik olarak hem de siyaset bilimi olarak AK Parti kadrolarından başka, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinden başka yönetmek mümkün değil. Bunu görmek, anlamak lazım ve bunu anlatmak lazım." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ise AK Parti'nin sıradan bir siyasi parti olmadığını söyledi.

        AK Parti'nin başarısının arkasında teşkilat yapısının önemli bir yeri olduğuna dikkati çeken Çolakoğlu, şöyle devam etti:

        "Bizler AK Parti olarak milletin umuduyuz. Bizler AK Parti olarak Türkiye'nin geleceğini inşa edecek kadrolarız. Bizler bu bilinçle bir araya gelmiş ve bu hedefe kilitlenmiş teşkilatlarız. AK Parti teşkilatlarının başarısının altında samimiyet, gayret, millete hizmet etme aşkı yatıyor. Dünyanın içinde bulunduğu duruma bakınca gönül coğrafyamızın bizden ne beklediğini bir düşünmemiz lazım ve bu çerçevede teşkilatlarımıza ne düşüyorsa onu yapmamız gerekiyor. Bizlere düşen en büyük görev Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dünya liderinin arkasında çalışmaktır."

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri'nin tüm ilçelerinde siyasi parti ayrımı yapmaksızın hizmete devam ettiklerini kaydetti.

        AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise 15 aydır vazifede olduğunu ve teşkilat olarak bu süre içerisinde AK Parti'nin başarısı için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

        Toplantının basına kapalı bölümünde Akar tarafından "Milli güvenlik, milli duruş" konulu sunum yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz
        Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz
        Okan Buruk için flaş transfer iddiası!
        Okan Buruk için flaş transfer iddiası!
        Kayıp olarak aranıyordu, boğazı kesilmiş halde bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, boğazı kesilmiş halde bulundu
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        Transit vize sorunu çözüldü
        Transit vize sorunu çözüldü
        Kestirmeden gideyim derken kanala uçtu
        Kestirmeden gideyim derken kanala uçtu
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        Tatlıses'ten sürpriz
        Tatlıses'ten sürpriz
        Çağrı Bey Somali'de
        Çağrı Bey Somali'de
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Tomarza'da Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Tomarza'da Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        MHP'den Gesi ve Erkilet hamlesi
        MHP'den Gesi ve Erkilet hamlesi
        Bu proje ile suça sürüklenen çocuklar topluma kazandırılacak TBMM Milli Sav...
        Bu proje ile suça sürüklenen çocuklar topluma kazandırılacak TBMM Milli Sav...
        Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazır
        Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazır
        Fenerbahçe, Kayseri'de
        Fenerbahçe, Kayseri'de
        Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi
        Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi