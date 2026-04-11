Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Erling Moe, ilk yarının son dakikalarında yedikleri golün oyunlarını bozduğunu söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Moe , Fenerbahçe'ye karşı topu kazanıp, iyi pas yapıp onları zorlamak istediklerini belirterek "Bunu kısmen yaptık. Birlikte kaldık. Sondaki gol açıkçası bizi bozdu. İçeri gol yemeden girebilseydik, ikinci yarı bizim için işler daha iyi olabilirdi." dedi.



Fenerbahçe'nin bugün iyi oyun sergilediğini dile getiren Moe, "Fenerbahçe iyi takım. Bugün de iyi oynadılar. Bizden daha fazla şans yarattılar. Böyle basit goller yememek için çok çalışıyoruz. Tekrar ayağa kalkmamız gerekiyor. Bizim için önemli olan bu. Şansımız olduğunu düşünüyoruz ama kazanmaya başlamamız gerekiyor. Hayat bazen böyle. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Tedesco'nun basın toplantısındaki açıklamasında "küçük takım" benzetmesinin sorulması üzerine Moe, şunları kaydetti:



"Öncelikli Tedesco Türk futbolu hakkında daha çok şey öğrenmeli. Kayserispor küçük bir takım değil. Kayseri küçük bir şehir değil. Büyük bir takım ve gururlu bir şehir. Sadece tabelaya ya da puan tablosuna bakarak konuşmak Fenerbahçe’nin teknik direktörü olan birine yakışmaz. Bunu saygısızca buluyoruz. Fenerbahçe söyledikleri kadar büyük bir takım ise senelerdir bir şey kazanamamalarını bu sene sonlandırabilecekler mi? Onlar Fenerbahçe ile ilgilensinler biz Kayserispor ile ilgilenelim. İşimize bakalım."

