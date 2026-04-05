Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Haberleri

        Mescid-i Aksa'nın kapalı tutulması ve İsrail'in çıkardığı idam yasası Kilis'te protesto edildi

        Kilis'te Mescid-i Aksa'nın kapalı tutulması ve İsrail'in Filistinli esirlere idam yasası çıkarmasına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 16:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar "masum bir halkı idam edecekler", "Mescid-i Aksa'ya sahip çık" yazılı dövizler taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Grup adına açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Kilis temsilcisi Rıdvan Özcan, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'nin sadece Filistinlilerin değil, özelde tüm ümmetin genelde ise tüm insanlığın ortak değeri olduğunu söyledi.

        İşgalcilerin her geçen gün küstahlığını artırarak Mescid-i Aksa'yı ibadete kapattığını, Müslümanların izzetini çiğnemeye cüret ettiğini anlatan Özcan, "Gazze'de, Kudüs’te, Mescid-i Aksa'da katmerleşen zulüm, artık tüm coğrafyamızı kuşatmış duruma gelmiştir. Ülkeler işgal edilmekte, okullar, hastaneler, evler, binalar ve sivil yerleşim yerleri tüm dünyanın gözleri önünde bombalanmaktadır." dedi.

        İsrail'in Filistinlileri katletmek üzere tarihin karanlık sayfalarında yer alacak bir karara imza attığını belirten Özcan, "Sözde yasa tasarılarıyla Filistinli esirlerin idam edilmesine dair işgal rejiminin almış olduğu bu karar gayri meşru bir karardır. Filistinli esirlerin idam kararı insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Söz konusu idam kararı, bir halkın yok edilmesine yönelik soykırım suçunun en ağır tablosunu sergilemektedir." ifadelerini kullandı.

        Grup, okunan duanın ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan İran'a küfürlü paylaşım: Hürmüz'ü artık açın
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        İran'da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Anne-oğul, bir gün arayla kalp krizine yenildi!
        Suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle görüştü
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Kanser tedavisinde kritik çalışma
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        Osimhen'siz Galatasaray yine hüsran!
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        Lakabı olan 'Atom'u resmi ismine dönüştürdü
        "Bu sanat değil!"
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Türkiye'ye etkileri

        Benzer Haberler

        Kilis'te "Kim Var?" sanat etkinliğine yoğun ilgi
        Kilis'te "Kim Var?" sanat etkinliği düzenlendi
        Kilis'te toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor
        Vali Kalaylı: "Suriyelilerin gönüllü geri dönüş süreci kesintisiz sürüyor"
        Kilis'te toz taşınımı etkili oldu
        Kilis'te 3 ayda 122 operasyon
