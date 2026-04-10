Demirköy'de doğal gaz altyapı çalışmaları başladı
Demirköy ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları başladı.
Belediye Başkanı Recep Gün, çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.
Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların en kısa sürede doğal gaz konforuna ulaşacağını söyledi.
Demirköy'de yaşam kalitesinin artması için çalıştıklarını ifade eden Gün, "Çalışmaların tamamlanmasıyla ilçemiz en kısa sürede doğal gaza kavuşacaktır. Vatandaşlarımızın daha temiz, daha konforlu ve daha ekonomik bir enerjiye ulaşması adına büyük önem taşıyan bu yatırımın Demirköy'ümüze hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.