Erken evrede fark edilen meme kanserini yendi

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde erken evrede teşhis edilen meme kanserini tedaviyle yenmeyi başaran 47 yaşındaki Keziban Kurt, şimdi yaşamını ailesiyle sağlıklı şekilde sürdürüyor.





İki çocuk annesi Kurt, geçen yıl Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından rutin tarama programı kapsamında merkeze davet edildi.



Duyarlılık göstererek merkeze giden Kurt'un yapılan muayene ve tetkiklerinde, sağ göğsünde küçük bir kitleye rastlandı.



Biyopsi sonucunda meme kanseri teşhisi konulan Kurt, doktor Esra Yavuz ile tedavi sürecine başladı.



Erken tanıyla tedavi almaya başlayan Kurt, kısa sürede kanser hastalığını yendi.



- "Erken teşhis hayat kurtarıyor"



Kurt, AA muhabirine, hastalığı öğrendiğinde ilk başta kısa süreli üzüntü yaşadığını ancak çocukları ve ailesi için moralini hep yüksek tuttuğunu söyledi.



Erken teşhisin önemine işaret eden Kurt, erken evrede fark edilen kanser hastalığını yenerek hayata yeniden tutunduğunu kaydetti.



Hiçbir ağrısı olmadığı halde rutin taramasını yaptırmak için geldiği KETEM'de kanser hastalığıyla tanıştığını ifade eden Kurt, şöyle devam etti:



"Kadınlar hiç ağrısı olmadan kanser taramalarını yaptırsınlar, erken teşhis hayat kurtarıyor. Vallahi ben moralimi hiç bozmadım. Eskisi gibiyim, sanki hiç ameliyat olmamışım gibi. Ağrım yok, aklıma bile gelmiyor hastalığım. Eşim ve çocuklarımdan Allah razı olsun. Hep yanımdaydılar, benimle beraberdiler. Erken teşhis hayat kurtarıyor."



KETEM'de görevli doktor Esra Yavuz ise erken kanserde erken teşhisin çok önemli olduğunu vurguladı.



Kadınlara iki yılda bir düzenli olarak kanser taramalarını yaptırmalarını öneren Yavuz, erken evrede öğrenilen kanser hastalıklarının daha kolay tedavi edilebildiğini anlattı.



Yavuz, tüm vatandaşları taramalarını yaptırmak için KETEM'e davet etti.



