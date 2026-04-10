Kırklareli Üniversitesi akademik üretim ve proje kapasitesini artırdı

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, son bir yılda akademik üretim ve araştırma kapasitelerini önemli ölçüde güçlendirdiklerini bildirdi.



Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü Rektörlük Senato Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen Ak, görevinde birinci yılını doldurduğunu anımsattı.



Başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirten Ak, yeni hedeflere odaklandıklarını söyledi.



Üniversite olarak bölgeye değer katan çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini ifade eden Ak, üniversiteyi akademik bir kurum olmanın yanı sıra gıda alanındaki ihtisaslaşmasıyla yerel kalkınmaya öncülük eden, öğrenci odaklılık anlayışıyla her alanda akreditasyon başarısı elde eden bir cazibe merkezi haline getirmek için gayret ettiklerini dile getirdi.



Ak, bu süreçte eğitim kalitesini güvence altına aldıklarını vurguladı.



Üniversitenin Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 2 yıl süreyle akredite edilmesinin bu alandaki kararlılıklarını gösterdiğini anlatan Ak, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün 6 yıllık tam akreditasyon aldığını, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile İşletme programlarının da akreditasyon başarısı elde ettiğini kaydetti.





Üniversitenin proje üretme kapasitesini artırdığını ve bilimsel başarılarını uluslararası düzeyde görünür hale getirdiğini belirten Ak, "Akademik üretim ve araştırma kapasitemizi önemli ölçüde güçlendirdik. TÜBİTAK ve KOSGEB destekli 45 milyon liralık bütçeli Tarım 2030 projemiz ile yine 30 milyon liralık bütçeli Milli Teknoloji Hamlesi projemizin kabul alması üniversitemizin artık büyük ölçekli projeler üretebilen bir yapıya ulaştığını göstermektedir. Ayrıca öğretim üyelerimizin dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alması bu başarının uluslararası düzeyde de karşılık bulduğunu göstermektedir." diye konuştu.



Balkanlar ve Orta Asya başta olmak üzere birçok ülkeyle akademik ilişkileri güçlendirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Ak, üniversiteyi uluslararası alanda tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.



Ak, Türk Üniversiteler Birliği koordinasyonunda Orhun Değişim Programı'nın başlatılmasıyla öğrenci ve akademisyenlere yeni hareketlilik imkanları sunduklarını dile getirdi.



YKS 2025 yerleştirmelerinde yüzde 99,1 doluluk oranına ulaştıklarını ifade eden Ak, bunun üniversiteye duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirtti.



Sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler açısından da hareketli bir yıl geçirdiklerini anlatan Ak, ilk kez düzenlenen AkademikFest, Trakya Lojistik Zirvesi, uluslararası öğrenci buluşmaları, sergiler ve çeşitli organizasyonlarla üniversiteyi yaşayan ve üreten bir merkez haline getirdiklerini kaydetti.



Ak, Tazelenme Üniversitesi ile hayat boyu öğrenme anlayışını daha geniş kitlelere ulaştırdıklarını, Bilim Kafe ile de bilimi derslik ve laboratuvarların dışına taşıdıklarını sözlerine ekledi.

