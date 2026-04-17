Kırklareli'nde ASES 2. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi düzenlendi

Kırklareli'nde ASES 2. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi gerçekleştirildi.



Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak başkanlığında, Pınarhisar Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen kongreye, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı İhsan Talay ile kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Vali Turan, konuşmasında, bilimsel çalışmaların kalkınma ve toplumsal gelişimde önemli rol oynadığını söyledi.



Kongrelerin bilgi paylaşımını artıran ve iş birliklerini güçlendiren önemli platformlar olduğunu dile getiren Turan, Kırklareli Üniversitesi'nin akademik birikimiyle bölgesel kalkınmaya katkı sunduğunu kaydetti.



Rektör Ak ise üniversitenin bilimsel üretkenliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürütmeye devam ettiklerini belirtti.



Açılış konuşmalarının ardından kongrede bildiriler sunuldu.

























