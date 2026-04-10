Kırklareli'nde şehitler için mevlit okutuldu

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu. Hızırbey Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu. Ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş, vaaz verdi. Programa, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, emniyet personeli ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.