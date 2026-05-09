        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde sulak alanların korunması için "SAYBİS" dönemi

        Kırklareli Mahalli Sulak Alan Komisyonu, kentin su kaynakları ve biyolojik çeşitliliğinin korunması amacıyla Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 11:52 Güncelleme:
        Kırklareli Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 2026 yılının ilk Mahalli Sulak Alan Komisyonu (MSAK) toplantısında, il genelindeki sulak alanların geleceği ve yürütülecek koruma faaliyetleri ele alındı.

        Toplantıda, sulak alanların envanterinin çıkarılması ve izin süreçlerinin dijital ortamda takibini sağlayan Ulusal Sulak Alan Envanteri Yönetim Bilgi Sistemi (SAYBİS) oluşturdu.

        Sistem ile Kırklareli'nde bulunan 293 sulak alanın daha etkin şekilde izlenmesi ve korunması hedefleniyor.

        Komisyon toplantısında, kentin doğal zenginliklerinin "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilmesi yönünde kararlar alındı.

        Bazı sulak alanların koruma statüsü kazanması için etüt ve envanter çalışmalarına başlanması kararlaştırılırken; Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri, biyolojik çeşitlilik açısından zengin olan hayvan içme suyu göletlerinin de koruma kapsamına alınması gerektiğini vurguladı.

        Tanrıseven, Kırklareli'nin sulak alanlar bakımından zengin bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

        Tescil çalışmalarını hızlandıracaklarını belirten Tanrıseven, "Milli park ve orman potansiyeli açısından zengin olan ilimizin sulak alanlarının tanıtımını yaparak kent turizmine katkı sağlayacağız." dedi.

        Toplantıya; Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdür Yardımcısı Mihriban İncibaş Çay, İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Şakir Güneri, DSİ, Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü temsilcileri ile Trakya Üniversitesi akademisyenleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
